Muğla\'da Kaybolan Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce mantar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan adamı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bölgede oldukça rağbet gören çıntar mantarını toplamak için çıktığı Balan Dağı'nda kaybolan 65 yaşındaki İsa Çiftçi'yi arama faaliyetlerine 100'den fazla personel katılıyor. AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan'ın da faaliyetlerin başında koordine ettiği çalışmalar, yakınlarından alınan bilgiler ile kayıp şahsın en son görüldüğü noktadan dağılarak yapılıyor. Bölgeyi farklı kategorilere ayırıp, her bölge için farklı teçhizatlara sahip asker ve arama kurtarma personeli ile STK ekipleri katılıyor. Belirlenen alan için belirlenen süre içinde dönüş sağlanıp, tekrar farklı alan için farklı planlamalar ile faaliyetler devam ediyor.

AFAD koordinesinde SAR, MAG-AME SAR, AKUT, NAK, Avcılar Derneği ve Jandarma Komando, Jandarma Arama Kurtarma Timi, JASAT, Marmaris Orman İşletme, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 2 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği ve 1 arama kurtarma köpeği yer yer sağanak yağışlara rağmen kayıp şahıs için arama çalışmaları devam etti. Kayıp şahsın yakınlarının da bir an olsun ayrılmadıkları bölgede, 3 dron da havadan keşif yaparak çalışmalara destek verdi.

Kayıp şahıstan hiçbir iz yok

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Marmaris Koordinatörü Erdal Yaşar, "AFAD'dan gelen çağrı üzerine 30 Aralık 2023 tarihinde ekip arkadaşlarımızla bölgeye intikal ederek arama ve tarama faaliyetlerine katıldık. Şahsın kaybolmuş olduğu bölge, çok ciddi bir alan. Dolayısıyla sadece bizler değil, bizim gibi arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten diğer sivil toplum kuruluşları da buradaydı. Jandarmayla beraber işte AFAD ile beraber bu koordineli beraber yürütüyoruz. Bugün beşinci gün. Henüz herhangi bir emare yok maalesef. Aynı zamanda onlarla işte kadavra köpekleriyle daha öncesinde İz Takip köpekleriyle de alanı taradık. Ama çok dediğim gibi çok çok ciddi bir alan olduğu için henüz bir iz ve emareye ulaşamadık. 15 gün boyunca arama faaliyetleri devam edecek" şeklinde konuştu.

Bölge parsellendi çalışmalar parsel parsel dağılarak yapılıyor

Yaşar ayrıca arama faaliyetleri hakkında, "Başlamış olduğumuz rotadan izlemiş olduğumuz rotayı iyice kontrol ediyoruz ve alan eğer bunun gibi çok geniş bir alan ise genelde sektörlere bölüyoruz. Alanı böyle parsellere ayırıyoruz ve eşit sayıda arama kurtarma ekiplerini belirlemiş olduğumuz sektörlere yönlendiriyoruz. Tabii bu yönlendirmenin içerisinde teknik ve teçhizatlarımız da oluyor işte dron gibi mesela İHA'lar gibi. Tekniğin içine köpek de giriyor bu arada, iz takip köpekleri olabiliyor işte belirli bir süre açlıktan sonra kadavra köpekleri oluyor. Bunlarla ilgili çok ciddi detaylandırılmış şeyler var tabii. Bir izmarit bile bize onunla ilgili detaylar verebiliyor aslında. Ama dediğim gibi maalesef bu zorlu süreçte herhangi bir emare rastlayamadık" dedi.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME-SAR) temsilcisi Barış Muştu ise, 5 gündür bölgede olduklarını belirterek, "5 gündür neredeyse 10 kilometre yarı çapına yakın yerde arama tarama faaliyeti yürütüldü. Yani ayak basmadık, girilmediği hiçbir yer yok. Bir emare de yok, iz de yok ama aramaya devam ediyoruz. Olabilecek muhtemel yerleri düşünüyoruz nerede olabilir diye bakıyoruz ama maalesef şu anda herhangi bir ize ulaşamadık aramaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA