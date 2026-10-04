Muğla'da Köyceğiz-Ortaca arası sazlıktaki yangın 112 ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da Köyceğiz-Ortaca arası sazlıktaki yangın 112 ihbarıyla söndürüldü

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Muğla\'da Köyceğiz-Ortaca arası sazlıktaki yangın 112 ihbarıyla söndürüldü
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Muğla'da Köyceğiz ile Ortaca arasındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri arasında kalan sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ve Ortaca arasında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale ettiği yangın, çevreye ve sazlık alanın tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Köyceğiz-Ortaca arası sazlıktaki yangın 112 ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika
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