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Muğla'da Mobil Trafik Eğitimi

Muğla\'da Mobil Trafik Eğitimi

4-9 Kasım 2024 tarihlerinde Muğla'da öğrencilere trafik eğitimi verilecek.

06.11.2024 09:26
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın "Mobil Trafik Eğitim Tırı," 4-9 Kasım 2024 tarihleri arasında Muğla'da öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermek üzere Muğla'ya tahsis edildi. Bu kapsamda trafik tırı, belirlenen tarihlerde Bodrum, Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde öğrencilerle buluşacak.

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın güzergah programı şu şekilde: 04 Kasım 2024 - Bodrum ilçesinde öğrencilere eğitim verilecek., 05-07 Kasım 2024 - Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek., 08 Kasım 2024 - Marmaris ilçesinde eğitim verilecek., 09 Kasım 2024 - Fethiye ilçesinde çocuklar trafik bilinciyle buluşacak.

Özellikle 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere yönelik "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitimler düzenlenecek.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinliklerin çocukların güvenli trafik alışkanlıklarını kazanması için önemli bir adım olduğunu vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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