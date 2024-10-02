Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Seydikemer'de jandarma, yasadışı uyuşturucu ekimi ve ticareti yapan 2 kişiyi tutukladı.

02.10.2024 15:36
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yasadışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesinde ikamet eden N.K. ve E.E.'nin yasadışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin N.K. ve E.E.'nin ikametinde ve arazilerinde yaptıkları aramada 55 kök kenevir bitkisi, 420 gram kubar esrar maddesi ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan N.K. ve E.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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