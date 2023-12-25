 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Muğla\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
25.12.2023 - 14:11,
Abone Ol

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza saat 12.40 sularında Muğla'nın Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine sol şeritte seyir halinde olan sürücü H.T. sevk ve idaresindeki 48 NA 746 plakalı otomobil seyir halinde iken yolun karşısına geçmekte olan B.G. isimli yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza 'da yaralanan B.G isimli şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. B.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muğla, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika


15:04
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Son Dakika
15:04 Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:19:08. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement