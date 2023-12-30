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Muğla'da Yılbaşı Gecesi Trafik Denetimi - Son Dakika
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Muğla'da Yılbaşı Gecesi Trafik Denetimi

Muğla'da yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girebilmeleri için 236 trafik personeli ile denetim gerçekleştirilecek. Denetimlerde alkollü araç kullanımına ve trafik kurallarına uyulması önemle vurgulandı.

Muğla\'da Yılbaşı Gecesi Trafik Denetimi
30.12.2023 - 14:33,  Güncelleme: 14:35
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Muğla'da trafik ekipleri yılbaşı gecesi 236 personel ile denetim gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek amacıyla Muğla genelinde 31 Aralık Pazar günü ve gecesi alınan trafik tedbirleri çerçevesinde 88 trafik ekibi, 212 trafik ekip personeli, 8 yaya trafik personeli ile birlikte diğer birimlerden takviye edilen 16 kadro personeli olmak üzere, toplamda 236 personel görev alacak.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Öncelikle, önleyici kolluk ve trafik ekip timlerinin nüfus, olay ve kaza yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ve yol güzergahlarında sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde sabit seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette denetimler gerçekleştirilecektir. Akabinde yılbaşı gecesi saat 24.00'den sonra ilimiz genelinde belirlenen 103 noktada yoğunlaşacak şekilde alkol denetimlerine ağırlık verilerek, yasal oranın üzerinde alkollü araç kullanan sürücülere rastlanılması halinde, meri mevzuat çerçevesinde yasal işlemler gerçekleştirilecektir. İnsan yaşamanın, sağlığının korunması, maddi kayıpların azaltılması için tehlikeli sonuçları olabilecek davranışların en aza indirilmesi amacıyla yapılacak olan denetimler hakkında vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmaları, can ve mal güvenliklerinin temini açısından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen zorunluluklara uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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