Muğla İl Jandarma Komutanlığı 21-27 Eylül\'de 202 aracı trafikten men etti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 202 araç trafikten men edildi.

Jandarma trafik temleri tarafından 21 bin 961 araç kontrol edildi. Kontrollerde Bin 362 sürücüye işlem yapıldı. Bin 094 yol kullanıcısına trafik eğitimi verilirken, 70 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde 202 araç trafikten men edilirken, trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetim ve kontrolleri ile eğitim faaliyetleri süreklilik arz edecek şeklide devam edeceği açıklandı.