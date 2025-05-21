Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda Görev Değişimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev değişimi yaşandı. 27 Şubat 2023 yılından bu yana Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı olarak görev yapa Mehmet Karyağdı'nın yerine Muğla Büyükşehir Belediyesinde Makine Mühendisi olarak görev yapan Yıldırım Arslan atandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü'nde işletme ruhsatlarına esas 'Yangın Önlem Raporu' hazırlanması işlemlerinde 5 yıl görev yapan Arslan, Muğla'daki yapı stoklarının incelenmesi, yangından korunması konularında çalışmalar yaptığı açıklandı. Son olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi ve Etüt Proje Şube Müdür Vekili görevini yürüten Yıldırım Arslan, Yatağan doğumlu. - MUĞLA