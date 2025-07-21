Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan çöp deponi ve geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Menteşe ilçesi yeni otogar üzeri Akkaya yolu üzerindea bulunan çöp deponi ve geri dönüşüm merkezinde çıkın yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan bölgedeki alevlere müdühale ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla Menteşe'de Çöp Depo ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?