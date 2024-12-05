Muhalifler Rastan\'a Ulaştı, Hava Saldırıları Başladı

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Suriye'de Hama'yı kontrol altına alan muhalif gruplar, Humus'a bağlı Rastan'a ulaştı. Suriye ve Rus savaş uçakları, Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü vurdu.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus'a bağlı Rastan'a ulaştığını aktararak, Esad rejimine bağlı İstihkam Taburu'na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.

Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının Rastan'ın dış mahallelerini ve Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü hedef alan 10 saldırı düzenlediğini aktardı.

Gözlemevi, Esad güçlerinin Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200'den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı. - HALEP