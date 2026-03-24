Mullin, İç Güvenlik Bakanı Olarak Onaylandı - Son Dakika
Mullin, İç Güvenlik Bakanı Olarak Onaylandı

Mullin, İç Güvenlik Bakanı Olarak Onaylandı
24.03.2026 10:58
ABD Senatosu, Trump'ın iç güvenlik bakanı adayı Markwayne Mullin'i 54 oya onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Markwayne Mullin'i 45 oya karşı 54 oyla onayladı.

ABD'de göçmenlik politikaları nedeniyle ağır eleştirilerin hedefi olan ve Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in halefi resmen belli oldu. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Markwayne Mullin'i Noem'in yerine onayladı. Mullin, Senato'da yapılan oturumda 45 oya karşı 54 oyla göreve getirildi.

Mullin, sert politikaların yumuşatılabileceği mesajını verdi

İş insanı ve eski karma dövüş sanatları sporcusu olan Markwayne Mullin, ABD Başkanı Trump'ın sert göçmenlik görüşlerini destekleyen açıklamalarda bulunuyordu, ancak onay oturumunda, federal göçmenlik görevlilerine mahkeme kararı olmadan özel mülklere girme yetkisi tanıyan uygulamalar başta olmak üzere bazı sert politikaların yumuşatılabileceği mesajını verdi.

"Trump'ın en büyük önceliği, yasa dışı yabancı suçluların sınır dışı edilmesi olmuştur"

Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson, yönetimin göçmenlik uygulama gündeminin değişmeyeceğini belirterek, "Başkan Trump'ın en büyük önceliği her zaman Amerikan toplumlarını tehlikeye atan yasa dışı yabancı suçluların sınır dışı edilmesi olmuştur" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör karşı çıktı, Demokrat Senatör destek verdi

Önde gelen Cumhuriyetçi ABD Senatörü Rand Paul, Senato oturumunda, Mullin'i geçmişteki şiddet içerikli söylemleri nedeniyle sert şekilde eleştirdi. Rand Paul, Markwayne Mullin'in adaylığına karşı çıkarken, Demokrat Senatör John Fetterman ise destek verdi.

Kristi Noem eleştirilerin hedefi olmuştu

Kristi Noem, Minneapolis'te federal göçmenlik görevlileri tarafından vurularak öldürülen 2 ABD vatandaşını "terörist" olarak nitelendirmiş, ancak ortaya çıkan video görüntüleri bu iddiayı desteklememişti. Bu durum hem Cumhuriyetçilerden hem Demokratlardan sert tepki almıştı. Mart başındaki kongre oturumlarında Noem iki partiden de yoğun şekilde eleştirilmişti. Özellikle olayları yanlış aktarmak ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçlanmıştı. Kristi Noem yarıca 220 milyon dolarlık bir reklam kampanyasının, standart ihale süreci olmadan Cumhuriyetçi bağlantılı firmalara verilmesiyle de tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart'ta sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir açıklamayla, göçmenlik politikaları nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden alındığını duyurmuştu. Trump açıklamasında "ABD'nin büyük Oklahoma eyaletinden son derece saygın Senatör Markwayne Mullin'in 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mullin, İç Güvenlik Bakanı Olarak Onaylandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mullin, İç Güvenlik Bakanı Olarak Onaylandı - Son Dakika
Advertisement
