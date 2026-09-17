Muratlı Arzulu Mahallesi\'nde açık arazide çıkan yangın söndürüldü

Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde açık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında yükselen yoğun siyah dumanlar çevre bölgelerden de görülürken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.