Muratlı Arzulu Mahallesi\'nde açık arazide çıkan yangın söndürüldü

Muratlı Arzulu Mahallesi'nde açık arazide çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde açık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun siyah dumanlar çevre bölgelerden de görülürken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde açık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında yükselen yoğun siyah dumanlar çevre bölgelerden de görülürken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?