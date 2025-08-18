Muratlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunun Müsellim kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; M.M.S. sevk ve idaresindeki motosikletin önünde seyreden traktöre çarpması sonucu kaza yaşandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ