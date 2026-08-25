DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Dinamikpay' adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, finansal usulsüzlük ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞİRKETE EL KONULDU

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. el konuldu.

DEVASA MAL VARLIĞI VE KRİPTO HESAPLARINA BLOKE

Yürütülen mali soruşturma, hakimlik kararıyla şüphelilere ve şirkete ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı donduruldu. Bu kapsamda el konulan ve bloke edilen varlıkların listesi şu şekilde açıklandı:

  • 33 adet konut
  • 50 adet arsa
  • 8 adet araç
  • 126 adet banka ve kripto para hesabı

BAKAN GÜRLEK'TEN OPERASYON DETAYLARI: 17,9 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DinamikPay merkezli bu operasyonun da dahil olduğu geniş çaplı mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde yürütülen dev operasyonlar zincirinde şu ana kadar 77 şüpheliden 68'inin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamalarında Dinamikpay dosyasına dair çarpıcı bir detay da yer aldı. Şirketin sadece 2024-2025 yıllarında yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.

Operasyonun diğer illerdeki ayaklarında ise kamu kaynaklarını hedef alan büyük vurgunlar gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'da güncel değeri 10 milyar TL'yi bulan 80 Hazine taşınmazının usulsüz devrine yönelik soruşturmada 27 kişi gözaltına alınırken; Gaziantep'te usulsüz döviz transferi ve sahte fatura üzerinden 13,7 milyar TL'lik haksız kazanç sağlayan 28 şüpheli yakalandı. Bakan Gürlek, kamu kaynaklarını istismar edenlere ve ekonomik düzeni bozanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Bu tarz şirketlere bu noktaya gelmeden engel olamıyor mu? Şimdi yüzlerce mağdur oluşacak, belki kamu zararı da var. En önemlisi VARANDAŞIN BU KURUMLARA GÜVENİ zeddeleniyor. 3 1 Yanıtla
  • Fatih Pekvarlı Fatih Pekvarlı:
    90'larda Reha Muhtar ve Uğur Dündar haberlerinde gerilim müziği eşliğinde haberler verilirdi. Aradan 35 yıl geçmesine rağmen bu ülkede sadece güç sahipleri değişiyor, sistem aynı ilerliyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek
Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk açıklama Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama
Aziz İhsan Aktaş davasında karar İki isim örgüt suçlamasından beraat etti Aziz İhsan Aktaş davasında karar! İki isim örgüt suçlamasından beraat etti
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız

10:31
Bu takıma yan bakılmıyor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
09:59
’Rıdvan Abi’ tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
09:43
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar! İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
09:02
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 10:43:36. #7.12#
SON DAKİKA: DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.