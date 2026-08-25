DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, finansal usulsüzlük ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞİRKETE EL KONULDU

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. el konuldu.

DEVASA MAL VARLIĞI VE KRİPTO HESAPLARINA BLOKE

Yürütülen mali soruşturma, hakimlik kararıyla şüphelilere ve şirkete ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı donduruldu. Bu kapsamda el konulan ve bloke edilen varlıkların listesi şu şekilde açıklandı:

33 adet konut

50 adet arsa

8 adet araç

126 adet banka ve kripto para hesabı

BAKAN GÜRLEK'TEN OPERASYON DETAYLARI: 17,9 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DinamikPay merkezli bu operasyonun da dahil olduğu geniş çaplı mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde yürütülen dev operasyonlar zincirinde şu ana kadar 77 şüpheliden 68'inin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamalarında Dinamikpay dosyasına dair çarpıcı bir detay da yer aldı. Şirketin sadece 2024-2025 yıllarında yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.

Operasyonun diğer illerdeki ayaklarında ise kamu kaynaklarını hedef alan büyük vurgunlar gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'da güncel değeri 10 milyar TL'yi bulan 80 Hazine taşınmazının usulsüz devrine yönelik soruşturmada 27 kişi gözaltına alınırken; Gaziantep'te usulsüz döviz transferi ve sahte fatura üzerinden 13,7 milyar TL'lik haksız kazanç sağlayan 28 şüpheli yakalandı. Bakan Gürlek, kamu kaynaklarını istismar edenlere ve ekonomik düzeni bozanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.