Muş'ta 4 yıl 7 ay 10 gün hapsi kesinleşen hırsızlık hükümlüsü yakalanıp tutuklandı

Muş'ta hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Herkesin girebileceği bir yere bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 12 Kasım 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.