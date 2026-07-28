Muş'ta Ahır Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Muş'ta Ahır Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Muş\'ta Ahır Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Korkut'ta çıkan ahır yangınında 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 6 kişi karbonmonoksit etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde gece saatlerinde çıkan ahır yangını saatler geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 50 büyükbaş hayvan vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarılırken, kurtarma çalışmalarına katılan 6 kişi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 02.00 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Doğular Mezrası'nda bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahırın çevresindeki samanlığa da sıçradı. Ahırda bulunan yaklaşık 50 büyükbaş hayvan, köylülerin yoğun çabası sonucu dışarı çıkarıldı. Yangına müdahale sırasında yoğun dumana maruz kalan 6 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi, 6 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, bölgede söndürme çalışmaları vatandaşların desteğiyle devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Korkut, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Ahır Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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