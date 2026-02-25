Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta 236 haftadır DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü öne süren ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, "Artık Yeter", "Yakamızdan Düşün" ve "Anneler Direniyor" yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı eylemde aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi. Oğlunun yaklaşık 10 yıl önce evden ayrıldığını belirten Koçhan, o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alamadıklarını ifade ederek, "Oğlum, amacınız ne? Derdiniz ne? Gelin, barış da oldu. Daha bu fırsat sizin elinize geçmez. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil, bu Amerika'nın ve İsrail'in davasıdır. Bak bayram geliyor, bize ise kara bayram geliyor yavrum. Gece gündüz televizyonların önündeyiz. Hep aklımızdasınız, hayalimizdesiniz. Gel teslim ol. Yeter, analar babalar ağladı. Yeter, anaları babaları üzdünüz" dedi.

Baba Halit Altun ise 12 yıldır bu hasretle yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Oğlum, bak defalarca sesleniyoruz. Bir an evvel gelin ailenize, yuvanıza, annenize, babanıza kavuşun. Yolunuz zaten yol değil. Bunu biliyorsunuz, bunun bilincindesiniz. Sizi kandırdılar. Bu oyun Amerika'nın ve İsrail'in oyunudur. Bizi kandırıyorlar. Kendi ülkemizde, milletimizde, devletimizde askerlik varken gidip oralarda bize askerlik yaptırıyorlar. Sonra bizi öldürüp cenazelerimizi bile ailelerimize gönderemiyorlar. Gelin bu davanızdan vazgeçin. Biraz ayık olun, kendinize gelin. Bak süreç başladı. Güzel günler sizi bekliyor, hepimizi bekliyor. Vallahi davanız dava değil oğlum. Bunun bilincinde olun ki yolunuz yol değil, düzeniniz düzen değil. Gelin yuvanıza, ailenize, babanıza, cumhuriyetinize, Türkiye'nize dönün, milletinize dönün oğlum. Yolunuz yol değil, yanlış yoldasınız" ifadelerini kullandı. - MUŞ