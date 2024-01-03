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Muş'ta HDP İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta HDP İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, soğuk havaya rağmen partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulunarak, HDP'yi protesto etti.

Muş\'ta HDP İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Devam Ediyor
03.01.2024 - 14:02,  Güncelleme: 14:12
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, soğuk havaya rağmen partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetine bu hafta da devam etti. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıldır evladından haber alamadığını dile getiren ve HDP ile PKK'ya tepki gösterip beddua eden acılı anne Ayten Koçhan, "8 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Eylemimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Bizim ciğerimiz nasıl yanmışsa, Allah da onların ciğerini yaksın. Askerimize rahmet, Filistin'e destek. Yeni yıla girdik ama ciğerimiz yanık, evlatlarımız yok. Biz nasıl böyle evlat hasreti çekiyorsak, onlar da aynı hasreti çeksin. Evlatlarımızı bıraksınlar. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Allah onları kahretsin. Biz sürekli buraya geleceğiz, onlardan korktuğumuzu sanmasınlar. Öyle deliklere girmekle erkeklik olmaz, lanet olsun size" dedi.

HDP'nin oğlunu kaçırıp PKK'ya teslim ettiğini söyleyen Şemsettin Özcan da, "Biz yeni yılda da eylemimize devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam ettireceğiz. 7 senedir oğlumdan haber alamıyorum. HDP'ye sesleniyorum, çocuğumu verin. Bunlar Müslüman değil, İsrail uşağıdır. HDP'ye oy verenlerin de bunlardan farkı yoktur. HDP'nin Müslümanlıkla ilgisi yok, Müslüman olsaydılar Filistin'e destek verirlerdi. Bunlar İsrail'e destek veriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Bayrağımız bir, peygamberimiz bir, davamız bir. HDP ile PKK aynıdır. İsrail'den bir farkları yok. Çocuklarımıza sesleniyorum, bu devlet Müslüman bir devlettir. İsrail'le Amerikan ne ise HDP ile PKK da aynıdır. Bunlarla beraber olmayın, gelin teslim olun. Devletimiz kimseye hakaret etmiyor. Gelin teslim olun. Korkmayın, sizi kandırmalarına izin vermeyin. Biz kar, yağmur, soğuk demeden buraya geliyoruz ve çocuklarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Muş, PKK, İnsan Hakları, Terör, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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