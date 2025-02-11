Muş'ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Muş'ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Muş\'ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Muş'ta evden hırsızlık yapan şüpheliler, yapılan operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2025 18:33
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Muş'ta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Şubat'ta saat 01.30 sularında Kültür Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık ve ikametten hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu şüpheliler tespit edilerek 10 Şubat'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika

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