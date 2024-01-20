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Muş'ta Kaçak Sigara Üretimi ve Paketleme Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muş'ta Kaçak Sigara Üretimi ve Paketleme Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda bir iş yerinde ve bir depoda kaçak sigara üretimi ve paketleme yapıldığını tespit etti. Operasyonda 383 kg kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin adet sigara filtresi, 4 bin 50 adet sigara sarma kağıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, bin 400 dal boş makaron ve 6 kg nargile tütünü ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Muş\'ta Kaçak Sigara Üretimi ve Paketleme Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
20.01.2024 - 13:15,
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Muş'ta polis ekipleri tarafından kaçak sigara üretim ve paketleme yapılan iş yeri ve depoya düzenlen operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen bir iş yeri ve bir depoda yapılan aramada, 383 kg kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin adet sigara filtresi, 4 bin 50 adet sigara sarma kağıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, bin 400 dal boş makaron 6 kg nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kaçak Sigara Üretimi ve Paketleme Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta Kaçak Sigara Üretimi ve Paketleme Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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