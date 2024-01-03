 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta köpeklerin saldırdığı kedi çoban tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta köpeklerin saldırdığı kedi çoban tarafından kurtarıldı

Muş'un Yukarıyongalı köyünde çoban Hüseyin Omur, keçilere saman verirken köpeklerin saldırdığı kediye müdahale etti. Omur, köpekleri uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri döndüğünde kedinin kaybolduğunu söyledi.

Muş\'ta köpeklerin saldırdığı kedi çoban tarafından kurtarıldı
03.01.2024 - 13:23,
Abone Ol

Muş'un Yukarıyongalı köyünde köpeklerin saldırdığı kedi, çoban Hüseyin Omur tarafından kurtarıldı.

Keçilere saman verdiği esnada köpeklerin kediye saldırdığını fark eden Hüseyin Omur, canını hiçe sayarak kediyi köpeklerin ağzından kurtardı. Kurtarılan kedi sürünerek bölgeden uzaklaştı. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri dönen Omur, kedinin köyün içinde kaybolduğundan dolayı bulamadığını söyledi.

Keçilerini bırakarak kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan Omur, "Keçilerin yanındaydım birden baktım köpekler kediye saldırdı. Koştum kediyi kurtardım ama yaralanmıştı. Köpekleri olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri geldiğimde bulamadım" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yukarıyongalı, kedi, Muş, Kurtarma, Hayvanlar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta köpeklerin saldırdığı kedi çoban tarafından kurtarıldı - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta köpeklerin saldırdığı kedi çoban tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement