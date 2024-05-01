Muş'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muş'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü hayatını kaybetti

Muş\'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü hayatını kaybetti

Muş'un merkeze bağlı Durugöze köyünde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.05.2024 12:20
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Muş'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilerek elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Durugöze köy yolu üzerinde meydana geldi. Durugöze köyü istikametine giden Eren Akpınar (20) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Akpınar'ın cenazesi ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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