Muş'ta park halindeki araçta patlama meydana geldi: Sürücü yaralandı
MUŞ - Muş'ta park halinde bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi, sürücü yaralandı. Araçta 2 çakmak gazı bulunurken, patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muş'ta park halindeki 16 APG 208 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan sürücü Hamza G. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hamza G. ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan inceleme sonucunda araçta 2 çakmak gazı bulunurken, patlamanın sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.
İtfaiye personeli Serdar Soylu, "112 acil çağrı merkezinden bize gelen ihbar üzerine olay yerine geldiğimizde araç içerisinde sıkışan bir vatandaşımızı çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettik. Yaralının sağlık durumu şuan iyi, tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.
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