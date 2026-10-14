Muş\'ta 3 yabancı uyruklu şüpheli otobüste yakalandı, bedenlerinden 147 uyuşturucu kapsülü çıkarıldı

Muş'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında toplam 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram metamfetamin olduğu ortaya çıktı.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSTE YAKALANDILAR

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Ekim günü saat 11.30 sıralarında Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik analiz çalışmaları kapsamında şehirler arası otobüsle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 3 yabancı uyruklu şahsın tespit edildiği ve il sınırları içerisinde yakalandığı belirtildi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 147 KAPSÜL ÇIKARILDI

Alınan adli karar doğrultusunda şahıslara yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğunun tespit edildiği ifade edilerek, yapılan müdahale sonucunda birinci şahıstan 44, ikinci şahıstan 53, üçüncü şahıstan ise 50 olmak üzere toplam 147 kapsül çıkarıldığı kaydedildi.

Şeffaf poşetlere sarılı kapsüllerde daralı ağırlığı 1 kilo 1 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.