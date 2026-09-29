Mustafa Sandal, eşiyle anılan 11 milyar TL'lik fon iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Mustafa Sandal, eşiyle anılan 11 milyar TL'lik fon iddialarına tepki gösterdi

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Mustafa Sandal, eşiyle anılan 11 milyar TL\'lik fon iddialarına tepki gösterdi
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Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Sandal, iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesinin haksız olduğunu, eşiyle maddi ortak işi bulunmadığını savundu.

Şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyarı aşkın para çektiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı Mustafa Sandal, "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmiş, soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmiş, listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer almıştı. Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü. Öte yandan Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturum izni talep ettiği iddia edildi.

"Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır"

Şarkıcı Mustafa Sandal eşi Melis Sandal hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mustafa Sandal, "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Melis SütşurupMustafa Sandal3. SayfaMagazinFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Sandal, eşiyle anılan 11 milyar TL'lik fon iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
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