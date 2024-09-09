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Narin'in cenazesi aileye teslim edildi

DİYARBAKIR - Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından aileye teslim edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.