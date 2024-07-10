Narkoçelik-26 Operasyonunda Büyük Uyuşturucu Hap ve Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-26 Operasyonunda Büyük Uyuşturucu Hap ve Kök Kenevir Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-26' operasyonlarında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 57 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, 28 kişi tutuklandı ve 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

10.07.2024 08:08
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-26" operasyonlarında; 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 57 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-26 Operasyonunda Büyük Uyuşturucu Hap ve Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkoçelik-26 Operasyonunda Büyük Uyuşturucu Hap ve Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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