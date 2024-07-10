Narkoçelik-26 Operasyonunda Büyük Uyuşturucu Hap ve Kök Kenevir Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-26" operasyonlarında; 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 57 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA