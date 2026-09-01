İmamoğlu Davasında Kritik Tahliye Talepleri

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Ali Kurt ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz tahliye taleplerine ilişkin beyanda bulundu. Özkan "Bu sürenin daha fazla uzamasını istemiyorum. 532 gün, suçsuz, günahsız, delilsiz, ispatsız 532 gün. 42 yıllık şirketimi tasfiye ettim" derken, Kurt ise "Adem Soytekin ve ekibinden birkaç kişi dışında hakkımda beyan veren yok. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve bizim aleyhimize sürekli iftira atan Adem Soytekin'e benim dışında, bu salonda açık ve net soru soran başka kimse var mı?" ifadelerini kullandı. Akyüz de "Ben hiçbir kişi veya kurumdan kendim ya da başkası yararına hukuka aykırı bir menfaat talep etmedim. Hiçbir kimseye bu yönde bir talimat vermedim" şeklinde konuştu.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasına 9'uncu gününde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına devam edildi. Duruşmada, vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi, yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarılması eylemlerine iştirak ettiği iddianamede belirtilen Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan tahliye talebine ilişkin beyanlarda bulundu.

"Bu sürenin daha fazla uzamasını istemiyorum"

Özkan "İstanbul Senin ve İBB Hanem ile ilgili hiçbir yazılım ve veri projesiyle ilgili yetkim ve sorumluluğum olmadığı, hiçbir dahlim olmadığı, yetkim ve sorumluluğum olmadığı ortaya çıktı. İBB Hanem ile ilgili olarak yazılmış olan bu son raporda adım dahi geçmiyor. Ben seçimden seçime işimi yaparım, faturasını partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne keserim. İşim bitince de şapkayı alır, giderim. Çünkü İBB'nin içerisinde Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'de çalışan yüzlerce insan İBB'nin kendi iletişim ve etkinlik işlerini yapar. Gerçekten bu sürenin daha fazla uzamasını istemiyorum. 532 gün, suçsuz, günahsız, delilsiz, ispatsız 532 gün, yazıktır. 42 yıllık şirketimi tasfiye ettim. Bütün personelimin çıkışlarını verdim, tazminatlarını ödedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İddianamede, örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e yakın müteahhitlerden oluşturduğu havuz ile KİPTAŞ'ın işlerini kamu zararı oluşturacak şekilde bir kısım şahıslara verdiği ifade edilen KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Ali Kurt'un tahliye talepleri duruşmada dinlenildi.

"Adem Soytekin ve ekibinden birkaç kişi dışında hakkımda beyan veren yok"

Kurt "Ortada olumsuz bir MASAK raporu yok. Olması da mümkün değil. 16 aydır hesaplarım bloke edildi. Kamuda 15 yıl çalıştım. 13 kere mal beyanında bulunmuşum. Bunun 4'ü ana beyan, 9'u ek beyan. Tüm mal varlığımla ilgili bağımsız rapor aldım 2005'ten KİPTAŞ tutuklanana kadarki süreçteki gelirlerimin ve edinimlerimin tutarlı olduğuna ilişkin. İlk operasyondan iki ay el koyma kararından 20 gün sonra tutuklandım. Kaçacak olsam bu arada kaçardım. Yeşil pasaportu olan bir kişiyim. Hiçbir şekilde kaçmayı düşünmedim ve 16 aydır tutukluyum. Çocuklarımdan uzağım. Adem Soytekin ve ekibinden birkaç kişi dışında hakkımda beyan veren yok. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve bizim aleyhimize sürekli iftira atan Adem Soytekin'e benim dışında, bu salonda açık ve net soru soran başka kimse var mı? Eğer benim bir endişem olsaydı, bir tedirginliğim olsaydı bu soruyu sorar mıydım?" ifadelerini kullandı.

İddianamede, Bakırköy'de bulunan büyük inşaat projelerinin, alışveriş merkezlerinin imar ve ruhsat konusundaki taleplerini örgüt lideri ve yöneticilerine ilettiği kaydedilen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz de tahliyesine ilişkin beyanda bulundu.

"Hiçbir kişi veya kurumdan kendim ya da başkası yararına hukuka aykırı bir menfaat talep etmedim"

Akyüz "Ben her ne kadar Belediye Başkan Yardımcısı olsam da İmar Komisyonu üyesi değilim, encümen değilim. Teknik Başkan Yardımcısı olarak kişisel plan yapma yetkim yok. Bir yeşil alanı imara açamam, imarlı bir alanı yeşil alan yapamam. Beş kat olan bir yeri 15 kata çıkaramam, 15 kat olan bir yeri de beş kata indiremem. Ben hiçbir kişi veya kurumdan kendim ya da başkası yararına hukuka aykırı bir menfaat talep etmedim. Hiçbir kimseye bu yönde bir talimat vermedim. Herhangi bir kişiyi böyle bir amaçla görevlendirmedim. Yüksek tansiyon, Hashimoto hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi rahatsızlıklarım var. Kan sulandırıcı ilaç kullanmaktayım. KOAH ve karaciğer büyümesi de şu an mevcut hastalıklarım arasındadır. Tüm bu sağlık sorunları sürekli uzman hekim kontrolü altında olmalıdır. Ayrıyeten de yaşım 66. Dosyanın mevcut aşaması, tutuklulukta geçirdiğim süre, delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, kaçma ve delil karartma yönünden somut bir olgunun bulunmaması, sağlık durumum ve özellikle duruşmalarda ortaya çıkan yeni çelişkiler sayın heyetinizce değerlendirilerek tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.