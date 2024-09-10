Su Samuru Balık Yerken Görüntülendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenmek üzere olan su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samurunu hidroelektrik santralinde görüldü. Avladığı balığı yiyen su samurunun o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Kendisini görüntüleyene aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu. - KARABÜK