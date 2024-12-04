Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 24 Yaralı

Nevşehir\'de Kaza: 1 Ölü, 24 Yaralı

Nevşehir'de otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 24 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı ve 24 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti.

Ürgüp ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ferhat M. idaresindeki 38 AJC 719 plakalı otomobil ile Hamdi D. idaresindeki 51 ER 650 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan servis çarpıştı. Kazada öğrenci servisi devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki Semiha Durakçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 01:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.