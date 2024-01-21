Nevşehir\'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Ürgüp karayolu Uçhisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyir eden Ahmet Ö. idaresindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde giden Y.E.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku yol ortasına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Y.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ürgüp-Nevşehir karayolu, römorkun yol ortasından kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR