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Nevşehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, römorkun kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
21.01.2024 - 19:47,
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Nevşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Ürgüp karayolu Uçhisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyir eden Ahmet Ö. idaresindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde giden Y.E.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku yol ortasına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Y.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ürgüp-Nevşehir karayolu, römorkun yol ortasından kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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