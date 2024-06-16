Nevşehir'de yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Beddik Mahallesi TOKİ 2. Etap'ta yaşayan 79 yaşındaki Salih Öğütalan'dan bir süredir haber alınamıyordu. Komşuları tarafından ihbar edilen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtıktan sonra Salih Öğütalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğütalan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

16.06.2024 15:16
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Nevşehir'de haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay, Beddik Mahallesi TOKİ 2. Etap'ta meydana geldi. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Salih Öğütalan'dan (79) komşuları bir süre haber alamadı.

Komşuları önce 112'ye ihbarda bulundu, daha sonra da çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Salih Öğütalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Salih Öğütalan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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