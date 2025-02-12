Niğde\'de 4 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ulukışla Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - NİĞDE