Niğde\'de Doğal Gaz Patlaması

Niğde'de 14 katlı bir binanın 1. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın 1. katında doğal gaz patlaması yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - NİĞDE
