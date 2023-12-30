Niğde\'de Yılbaşı Tedbirleri Alındı

Niğde'de vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındı. Yılbaşı gecesi asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde 607 polis, 656 jandarma personeli görev yapacak.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı için-de girmelerini temin etmek, genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda ilimizde güvenlik tedbirleri alındı. Bu çerçevede, yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde etkin, yoğun denetimler gerçekleştirilecek olup, görevli personel sayısı artırılacak. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kutlama gerçekleştirilen meydan ve alan ile eğlence yerlerinde güvenlik birimlerince tedbirler artırılarak uygulanacak" ifadelerine yer verildi.

607 polis, 656 jandarma görev yapacak

Niğde'de il merkezi polis sorumluluk bölgesinde; gündüz 24, gece ise 48 yaya devriye görevlisi, 20 trafik, 23 asayiş ekibi planlaması yapılarak toplam 460 personel, ilçelerde ise 6 trafik, 18 asayiş ekibi ile 24 noktada toplam 147 personel olmak üzere il genelinde 607 polis görev yapacak. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise; toplam 10 bölgede yol kontrol ve arama noktası oluşturulacak. 13 trafik timi, 142 asayiş timi ve 41 diğer unsur olmak üzere 196 ekip ve toplam 656 personel olmak üzere görev yapacak. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar/ güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve karayolu güzergahları üzerinde yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımlar denetlenecek. İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.

Niğde Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacağı da yapılan açıklamada belirtildi. - NİĞDE