Niğde'nin Bor ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 2 kardeş Altunhisar'da defnedildi - Son Dakika
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Niğde'nin Bor ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 2 kardeş Altunhisar'da defnedildi

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Niğde\'nin Bor ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 2 kardeş Altunhisar\'da defnedildi
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Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş, Altunhisar ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve vatandaşlar katıldı; kazada ağır yaralanan E.K.'nın tedavisi sürüyor.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kardeşler Medine Özcü (18) ve Mustafa Durmuş Özcü (16), Altunhisar ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Kardeşlerin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ ile Özcü ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ne olmuştu

2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen kazada, G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu Medine Özcü ve Mustafa Durmuş Özcü hayatını kaybetmiş, E.K. (19) ise ağır yaralanmıştı. Yaralı E.K.'nın ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA
Niğde ValiliğiAltunhisar3. SayfaGüncelNiğdeKazaBorSon Dakika

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