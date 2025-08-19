Norveç Prensesinin Oğlu Yargılanacak - Son Dakika
Norveç Prensesinin Oğlu Yargılanacak

19.08.2025 16:29
Norveç Veliaht Prensesinin oğlu Marius Borg Hoiby, 32 suçlamayla yargılanacak, tecavüz iddialarını reddediyor.

Norveç Veliaht Prensesinin oğlu, polis tarafından yürütülen 1 yıllık soruşturmanın ardından 4 kadına tecavüz, aile içi şiddet, saldırı ve diğer suçlarla yargılanacak.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby'nin aralarında tecavüzün de bulunduğu 32 suçlama ile önümüzdeki yılın başlarından itibaren yargılanmaya başlanacağı duyuruldu. Prenses Mette-Marit'in Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon ile evliliğinden önce başka bir ilişkisinden dünyaya gelen Hoiby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Bazı suçlamaları kabul edecek

Aleyhindeki ağır suçlamaları reddeden Hoiby'nin avukatı Petar Sekulic, dava başladığında bazı hafif suçlamaları kabul etmeyi planladıklarını açıklayarak, "Müvekkilim, tecavüz ve aile içi şiddet iddialarını kabul etmiyor" dedi.

Hoiby, 32 suçla karşı karşıya

Savcılık, Hoiby'nin 32 suçla karşı karşıya olduğunu ve bunlar arasında tecavüz ve cinsel saldırıların da yer aldığını ve bunlardan bazılarının cep telefonuna kaydedildiğini açıkladı. Oslo Devlet Savcısı Sturla Henriksbo, davanın ocak ayı ortasında başlamasını ve yaklaşık 6 hafta sürmesini beklediklerini ifade ederek suçlamalarla karşı karşıya kalan ismin kraliyet ailesinden olmasının davalının daha hafif ya da daha ağır muamele göreceği manasına gelmediğini söyledi.

Kraliyet unvanı bulunmayan ve tahtın varisi olmayan Hoiby'e ilişkin Norveç Sarayı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bu dava mahkemeler tarafından görülecek ve kararı mahkemeler verecek" denildi.

Bir hafta göz altında kalmıştı

Norveç polisi, soruşturmaya konu olan suçlamalar çerçevesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında Hoiby'i bir hafta süreyle gözaltında tutmuştu. Hoiby'nin ismi geçen yıl ağustos ayında birlikte olduğu bir kadına yönelik fiziksel şiddet suçlamasının şüphelisi olarak öne çıkmıştı. Şiddet suçlamalarının arasında kadının yüzüne defalarca vurmak, boğmak, tekmelemek ve sert darbeler indirmenin de olduğu açıklanmıştı. Hoiby, o dönemde medyaya yaptığı açıklamada kokain ve alkolün etkisi altındayken kadına ve dairesine zarar verdiğini kabul etmiş ve eylemlerinden pişman olduğunu açıklamıştı. Basında yer alan haberlerde Hoiby'nin Interpol tarafından organize suç örgütü olarak tanınan Hells Angels motor grubu ve Oslo'daki Arnavut mafyası üyeleriyle zaman geçirdiği ve bu nedenle polis tarafından sorgulandığı bilgisine de yer verilmişti. Hoiby'nin ayrıca 2017'de bir müzik festivalinde kokain kullanımı nedeniyle de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. - OSLO

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Norveç, Prens, Hukuk, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
