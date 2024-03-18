Mardin Nusaybin\'de 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaralayarak dehşet saçtı

Ankara Keçiören'de 16 yaşındaki Arda A., 3 saat 15 dakika içerisinde önce bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırarak 4 kişiyi yaraladı, ardından ağabeyi de dahil olmak üzere 4 kişiyi bıçakladı. Arda A. ve arkadaşlarının gasp planı yaptığını fark eden bir taksi şoförü, durumu duraktaki arkadaşlarına bildirdi. Olayın ardından Arda A. gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan Arda A., aynı mahallede 3 kişiyi daha bıçakladı. Arda A., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.