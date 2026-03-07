Nusaybin\'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin tümseğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN