Nusaybin\'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin tümseğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
