Nusaybin'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı
Nusaybin'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

Nusaybin\'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı
07.03.2026 15:31
Nusaybin-Cizre yolunda kamyonet tümseğe çarptı, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin tümseğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Nusaybin'de Kamyonet Kazası: 3 Yaralı
