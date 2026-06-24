Nusaybin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Nusaybin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Nusaybin\'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı
24.06.2026 00:25
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı noktalarda çıkan anız ve kuru ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, Durakbaşı Mahallesi'nde anız ve Yenişehir Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda bazı alanlar zarar görürken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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