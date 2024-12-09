Nusaybin'de Yorgun Mermi İle 2 Yaralı

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Suriye'den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.