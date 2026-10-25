Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında yapılan gönüllü para iadelerinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını belirtti.

Fon soruşturmalarında gönüllü para iadelerinin hukuki sonuçları netleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, paraların geri verilmesinin soruşturmalardaki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirterek yeni mal varlığı tedbirlerinin uygulanabileceği mesajını verdi.

"GÖNÜLLÜ İADE HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasında ayrım yapıldığını belirtti. Gönüllü olarak iade edilen paraların, ilgili kişilerin hukuki sorumluluklarını tek başına ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez."

İADE EDİLEN PARALARIN GERÇEK SAHİPLERİ ARAŞTIRILACAK

Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında geri verilen paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının öncelikli hedef olduğunu açıkladı. Bu doğrultuda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve hangi yöntemle gerçekleştirildiği ayrıntılı şekilde incelenecek. Bakan Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir."

MAL VARLIKLARINA KORUMA TEDBİRLERİ UYGULANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulandı. Mal varlıklarının kaçırılması, devredilmesi veya gizlenmesinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerle iyi niyetli yatırımcıların haklarının güvence altına alınması hedefleniyor. Bakan Gürlek, uygulanan tedbirlere ilişkin şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır."

YENİ DELİLLER ÇIKARSA İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

Soruşturmaların devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, elde edilecek yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda ilave mal varlığı tedbirlerinin de uygulanabileceğini açıkladı. Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması halinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır."

"HİÇBİR HUKUKA AYKIRILIK KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasının sonunda yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Bakan Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!"

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    Yorumlar (7)

  • Hakan Şen Hakan Şen:
    valla Bravo ???? Sümen altı yapmayacaklar, hep istediğimiz yönetim 2 1 Yanıtla
  • colakfenerbahce446 colakfenerbahce446:
    önce Allah'a sonra size güveniyoruz sayın bakanım mazlumun ahını yerde bırakmayın 2 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    NOKTA! 2 1 Yanıtla
  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    neyi bekliyoruz o zaman yapın operasyona gitsin 3 0 Yanıtla
  • Bayram kandemir Bayram kandemir:
    bu dediğin kategoriye Fatma abla da giriyor. ona nasıl bir işlem yapacaksınız merak konusu 0 0 Yanıtla
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