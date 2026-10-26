Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç ve dış politikadaki önemli gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, ekonomi ve güvenlik başlıklarının yanı sıra bölgesel gelişmeler de masaya yatırılacak.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi, Türkiye'nin yakından takip ettiği fon soruşturması olacak. Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler, gelinen son aşama ve fonların tasfiye süreci ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın mali ve hukuki boyutlarına ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Toplantıda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen fon düzenlemesinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar da ele alınacak.

Düzenleme kapsamında mağdur yatırımcılara yapılması planlanan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği, ödeme takvimi ve fonların tasfiyesinde izlenecek yolun görüşülmesi bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ KRİZİ MASADA

Kabinenin dış politika gündeminde ise Ortadoğu'da artan gerilim yer alacak. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz değerlendirilecek.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve gerilimin olası etkilerinin yanı sıra Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler, sahadaki son durum ve güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları çerçevesinde süreçte gelinen aşama değerlendirilecek.

ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın toplantıda ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.