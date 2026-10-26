Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması
Haber Videosu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 15.00'te başlayacak toplantının ana gündem maddesi fon soruşturması olacak. Yatırımcılara yapılması planlanan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin ayrıntılarının ele alınacağı toplantıda, ABD-İran gerilimi, Hürmüz krizi ve Terörsüz Türkiye süreci de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç ve dış politikadaki önemli gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, ekonomi ve güvenlik başlıklarının yanı sıra bölgesel gelişmeler de masaya yatırılacak.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi, Türkiye'nin yakından takip ettiği fon soruşturması olacak. Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler, gelinen son aşama ve fonların tasfiye süreci ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın mali ve hukuki boyutlarına ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Toplantıda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen fon düzenlemesinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar da ele alınacak.

Düzenleme kapsamında mağdur yatırımcılara yapılması planlanan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği, ödeme takvimi ve fonların tasfiyesinde izlenecek yolun görüşülmesi bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ KRİZİ MASADA

Kabinenin dış politika gündeminde ise Ortadoğu'da artan gerilim yer alacak. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz değerlendirilecek.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve gerilimin olası etkilerinin yanı sıra Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler, sahadaki son durum ve güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları çerçevesinde süreçte gelinen aşama değerlendirilecek.

ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın toplantıda ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.

Amerika Birleşik DevletleriCumhurbaşkanlığı KabinesiRecep Tayyip ErdoğanFon SoruşturmasıFon kriziTürkiyeGüncelKabineİranSon Dakika

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Rafet El Roman’ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı
Yol çalışması faciaya dönüştü Çukura düşen araçtan acı haber Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Eski sevgili dehşeti 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı
Otomobille pikap çarpıştı Genç sürücüden acı haber Otomobille pikap çarpıştı! Genç sürücüden acı haber
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
07:55
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
07:37
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
07:13
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
07:01
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
06:33
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
06:07
Brezilya’da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 08:45:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei