Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu

Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı.
İKİ KİŞİNİN DAHA MAL VARLIKLARINA TEDBİR GETİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Başsavcılıkça, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu.
Kaynak: AA
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