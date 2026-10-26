Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Sırbistan'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen erken parlamento seçimleri, ülke siyasetinde önemli bir değişime sahne oldu. Uzun yıllardır Sırbistan siyasetinin en güçlü isimlerinden biri olan Aleksandar Vucic, öğrenci hareketinin desteklediği listenin seçimleri kazandığını kabul etti.

Seçim sonuçlarının ardından Vucic ile Macaristan'ın eski Başbakanı Viktor Orbán'ın birlikte yer aldığı eski bir video yeniden gündeme geldi. Görüntülerde iki liderin yan yana durarak çevredekilere el salladığı görülüyor. Geçmişte kaydedilen video, her iki ismin de seçim yenilgisi yaşamasının ardından sembolik bir veda görüntüsü olarak yorumlandı.

ÖNCE ORBÁN, ARDINDAN VUCIC KAYBETTİ

Macaristan'da 16 yıl boyunca iktidarda kalan Viktor Orbán, Nisan 2026'da gerçekleştirilen seçimlerde Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi karşısında yenilgiye uğramıştı. Orbán'ın seçimleri kaybetmesinden aylar sonra bu kez Sırbistan'da benzer bir siyasi değişim yaşandı.

25 Ekim'deki erken parlamento seçimlerinde öğrenci hareketinin desteklediği liste, Vucic'in öncülük ettiği siyasi ittifakı geride bıraktı.

İlk seçim projeksiyonlarında öğrenci listesinin oy oranı yüzde 52 civarında, Vucic'in desteklediği listenin oy oranı ise yüzde 39 civarında açıklandı.

Vucic, seçim gecesi yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek öğrenci listesinin 250 sandalyeli parlamentoda 135 ila 140 milletvekili çıkarabileceğini söyledi. Kesin sonuçların ise seçim kurulu tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARI SEÇİM ZAFERİNE DÖNÜŞTÜ

Sırbistan'daki siyasi değişimin arkasında yaklaşık iki yıldır devam eden öğrenci protestoları bulunuyor.

Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi, ülke genelinde büyük tepkiye neden olmuştu.

Facianın ardından başlayan protestolarda öğrenciler, olayın sorumlularının hesap vermesini ve yolsuzluk iddialarının araştırılmasını talep etti.

Zamanla ülke geneline yayılan gösteriler, öğrenci hareketini güçlü bir siyasi aktöre dönüştürdü. Hareketin desteklediği liste, erken seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde edecek sonuca ulaştı.

BELGRAD SOKAKLARINDA KUTLAMALAR YAPILDI

Vucic'in yenilgiyi kabul etmesinin ardından başkent Belgrad'da binlerce kişi sokaklara çıktı.

Öğrenciler ve muhalefet destekçileri, seçim sonucunu bayraklar, sloganlar ve araç konvoylarıyla kutladı. Seçime katılımın yaklaşık yüzde 70'e ulaşması da ülkedeki siyasi hareketliliğin dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

ESKİ VİDEOYA SEÇİM SONRASI YENİ ANLAM

Macaristan ve Sırbistan'da birkaç ay arayla yaşanan seçim yenilgileri, iki liderin geçmişte birlikte verdiği görüntüleri yeniden gündeme taşıdı. Vucic ile Orbán'ın el salladığı video, seçimlerin ardından iki siyasetçinin iktidar dönemlerine gönderme yapan paylaşımlarda kullanılmaya başlandı.