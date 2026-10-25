Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Haber Videosu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti içinde son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış yapanları affetmeyeceğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, hakkında iddialar bulunan isimlere görevlerinden ayrılmaları çağrısı yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "Yanlış yapan çekilsin kenara." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yanlış yapan isimlerin AK Parti'yi zor durumda bırakmaması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tutumuna dikkat çekti. 

"YANLIŞ YAPAN ÇEKİLSİN KENARA"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programda partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, son dönemde yaşanan tartışmalara değinerek parti içinde yanlış yapanların sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Yargı ve denetim süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden siyasi adım atılması gerektiğini savunan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, şu ifadeleri kullandı: “Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü aldığımız kadar başarılıyız, onurluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü almak durumundayız. İlla yargıya, illa DDK raporuna, illa falanca çalışmaya bakmaksızın adım atıp ‘ben müsaade istiyorum’ demek gerekir diye düşünüyorum. Yanlış yapan kim varsa şu insanların aldığını yere düşürmesin arkadaş. Birçok görevi yapmışsın artık çekil de daha çok saygı duyalım sana. Çekil de şu insanların yüzünü yere düşürme. Neden biz senin yaptığın yanlış altında kalıp şu insanlara mahcup olalım? Yanlış yapan çekilsin kenara. Bu siyasi kararımız. Tabii ki yargı aklar ceza verir. BDDK raporu aklar ceza verir. Onlar teknik konular. Ama siyasi olarak biz bir an önce görevini yapmak durumundayız. Biz terazinin herhangi bir kefesinde değiliz, olamayız. Biz terazinin tam merkezinde olmak, adaletin tam merkezi olmak durumundayız.”

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YANLIŞ YAPANI AFFETMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Son günlerdeki fon meselesine de değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, AK Parti'nin büyük bir siyasi yapı olduğunu ve bu yapı içinde yanlış yapan kişilerin bulunabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uzun yıllardır tanıdığını vurgulayan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış yapanlara karşı gereken adımı atacağını ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, konuşmasında şunları söyledi: “Tabii aramızda yanlış yapanlar olur. Çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yüzde 50 oy alıyorsun, 25 yıldan beri devam ediyorsun. Son dönem bizi üzen, yoran gündemler oldu. Ama onurla söylüyorum ki ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz inşallah."

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara

"DAHA YARGI BİRÇOK ÇALIŞMASINI NİHAYETE ERDİRMEDİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, parti içindeki tartışmaların yalnızca belirli kişilerle sınırlı tutulması gerektiğini belirterek bütün bir siyasi hareketin zan altında bırakılmasına karşı çıktı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun henüz tamamlanmadığını ve yargı süreçlerinin sürdüğünü hatırlatan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, suçlu bulunan kişilerin ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, şu ifadeleri kullandı: “Kamera kayıtları oldu. Ama meydan meydan kendi arkadaşlarına sahip çıktılar. Ama insanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yanlış yapan olduğunda, bugün tutuklanan danışman da var, siyasetçi de var, iş adamı da var, bürokrat da var. Biz şunu demedik, ‘Bizim arkadaşımız da yanlış yapsa da sahip çıkarız’ demedik. Biz yanlış yapmamak üzere bir aradayız. Yanlış yapanımız varsa elimizden geleni yaparız dedik. Daha DDK raporu çıkmadı. Rapor bir çıksın bakalım. Kim var kim yok göreceğiz. Daha yargı birçok çalışmasını nihayete erdirmedi. Erdirsin bakalım, yani suçluyu kollamak, korkmak bir yana biz daha çok istiyoruz bir an önce kim suçlu çıksın ki biz 25 yılın temiz hatırasına halel getirmeden yola devam edelim. 3 tane adamın, 5 tane yanlış insanın yaptığı nefsi hatadan dolayı, yaptığı yanlıştan dolayı neden büyük bir kitle zan altında kalsın ki?”

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmazAdalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındıTürkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındıEski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konulduMustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltındaAltınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Recep Tayyip Erdoğanİçişleri BakanlığıBülent TuranFon kriziAK PartiGüncelGündemSon Dakika

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler 1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Can Uzun’a şok Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı
Çocukların elindeki tehlike Bakanlık toplatma kararı aldı Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı
19:02
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı’yla kutladı
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı'yla kutladı
19:00
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
18:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
18:41
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
18:37
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal’dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
18:23
Galatasaray’da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe’yi görünce dayanamıyor
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor
18:09
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye’de tanımayan yok
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok
18:08
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
17:58
Galatasaray’dan derbiye özel dev ödül
Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül
17:44
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 19:09:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei