Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar - Son Dakika
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Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

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Trabzon\'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın kentte yaptığı geziler ve paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce ziyaret ettiği yayladaki taşın ilgi odağı haline gelmesi ve Sümela Manastırı'nı izlediği noktaya "Salah Tepesi" tabelası yerleştirilmesinin ardından yıldız futbolcunun Trabzon'da gerçekleştirmesi beklenen bazı ziyaretleri ertelendi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah, saha dışındaki gezileriyle de Trabzon'da büyük ilgi görüyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden Mısırlı yıldızın ziyaret ettiği yerler, kısa sürede futbolseverlerin uğrak noktalarına dönüşüyor.

Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

OTURDUĞU TAŞ BİLE İLGİ ODAĞI OLDU

Daha önce Trabzon'un yaylalarını gezen Muhammed Salah'ın oturduğu taş, yıldız futbolcunun paylaşımının ardından ziyaretçilerin ilgisini çekti. Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gitmek isteyen futbolseverler, bölgeye ilgi göstermeye başladı.

Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

SÜMELA MANASTIRI'NDA "SALAH TEPESİ" TABELASI

Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Trabzon'un önemli tarihi yapılarından Sümela Manastırı'nı da ziyaret etti. Manastırı karşıdan gören bir seyir noktasında fotoğraf çektiren Salah'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Ardından yıldız futbolcunun manzarayı izlediği noktaya "Salah Tepesi" yazılı tabela yerleştirildi. Söz konusu nokta, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken yeni duraklardan biri haline geldi.

Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

BAZI ZİYARETLERİ ERTELENDİ

Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed Salah'ın Trabzon'da gerçekleştirmesi beklenen bazı ziyaretlerin ertelendiği öğrenildi. Erteleme kararının gerekçesi olarak bazı kişilerin sosyal medya paylaşımları ve yaylada gerçekleştirdiği eylemler gösterildi. Hangi ziyaretlerin ertelendiği ve programın ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bombaSalah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Muhammed SalahTrabzonsporMısırlıTrabzonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ngz545shzn ngz545shzn:
    Karadenizli olarak Karadeniz’i tüm Türkiye’ye rezil ettiniz diyorum görmemişler ?????? 11 0 Yanıtla
    Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    cahilleri putlara tapmaya devam ediyor 2 0
    faruk nador faruk nador:
    türkiyemi hani dünya takip ediyordu 0 0
  • Black Black:
    Saçma sapan işler beyninizi kullanın 8 0 Yanıtla
    Kral Cıplak Kral Cıplak:
    olsa kullanacaklar ama yok 2 0
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Şaşırmadım...çünkü zamanında birisine " sen Allahın yeryüzüne vurmuş gölgesisin" diyen dinsiz, imansızlar vardı işte bu da devamı...yahu salah'ın oturduğu taşı öpmek izzahı olmayan bir beyinsizlik örneği... 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Eğitim seviyesi... 2 0 Yanıtla
  • Kaplan Avda Kaplan Avda:
    giderek tağutlaşıyor dikkat edin 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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