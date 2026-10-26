Fon soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan  Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Özer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar verdi.

ESKİ GENEL MÜDÜR DE TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlüğü görevinden 15 Ekim itibarıyla istifa eden Taha Çakmak, daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturmada daha sonra yeniden gözaltına alınan Çakmak, Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“1 MİLYON DOLAR NAKİT ALDI” İDDİASI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilerde Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın mevduatlarından büyük miktarlarda parayı kar elde etmek amacıyla Tera bağlantılı fonlara aktardığı öne sürülmüştü. Çakmak’ın, şirketin parasını fona yatırması karşılığında Tera grubundan 1 milyon dolar nakit aldığı iddia edilmişti. Türkiye Hayat Emeklilik’in Tera fonuna 100 milyon lira aktardığı ve bu paranın fonda tutulmasından Çakmak’ın sorumlu olduğu da ileri sürülmüştü.

GÜROL SAMİ ÖZER KİMDİR?

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer 1995 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans eğitimini tamamladı. Özer, 2008 yılında Bilgi Üniversitesi MBA programında yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına 1999 yılında Körfezbank A.Ş.’de MT olarak başlayan Özer, 1999-2000 yılları arasında Körfezbank Hazine bölümünde uzman, 2001-2008 yılları arasında Calyon Bank Türk A.Ş.’de Hazine Kıdemli Uzmanı, Hazine Müdür Yardımcısı ve Hazine Direktörü ünvanlarında görev aldı.

2009 – 2014 yılları arasında Denizbank A.Ş.’de Trading ve Türev Araçlar Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2015 yılında Vakıf Emeklilik’te Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Müdürü olarak başladığı görevine 2020’den bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi & Ekonomik Araştırmalar Direktörü olarak devam etti.

Özer, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Fon SoruşturmasıTaha ÇakmakSigortaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Tamam ne güzel atın onuda Eko nun yanına 1 0 Yanıtla
  • Sezgin Haksever Sezgin Haksever:
    ne doymaz adamlarmişsiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi Gelinle yaş farkı dikkat çekti Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:58
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 01:06:52. #7.12#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei