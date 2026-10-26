Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor - Son Dakika
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Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

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Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
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Kars ve Ardahan'ın simge lezzeti kaz etinde kar yağışıyla birlikte kesim ve kurutma sezonu başlarken, geleneksel yöntemlerle hazırlanıp ayazda kurutulan kazların tane fiyatı bu yıl 7 bin TL'ye yükseldi.

Kars ve Ardahan'ın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinden kaz eti, son yıllarda bölge halkı için en önemli gelir kapılarından biri haline geldi. Doğu Anadolu'da kaz besicilerinin ve lezzet tutkunlarının heyecanla beklediği yeni sezon açılırken, bu yıl fiyatlardaki belirgin artış da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl tanesi 5 bin ile 5 bin 500 TL arasında alıcı bulan kurutulmuş kazlar için bu sezon 7 bin TL'lik rakamlar konuşuluyor.

<a class='keyword-sd' href='/zam/' title='Zam'>Zam</a> furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

KAR YEDİKTEN SONRA KESİLİYOR

Bölgedeki asırlık geleneklere uygun olarak yetiştirilen kazlar için kesim takvimi kar yağışına göre belirleniyor. Etinin lezzetlenmesi ve yağlanması için Cumhuriyet Bayramı’na kadar özel olarak beslenen ve ilk karı yemesi beklenen kazlar, kar yağışının ardından kesim sürecine alınıyor.

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

TUZDA BEKLETİP AYAZDA KURUTUYORLAR

Kesilen kazlar ilk olarak tuzlama işleminden geçiriliyor. Belirli bir süre tuzda bekletilerek etin lezzeti koruma altına alındıktan sonra, Kars ve Ardahan'ın meşhur soğuk ayazına asılarak kurutuluyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve satışa sunulan kaz etleri, hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri karşılıyor hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

ArdahanEkonomiGüncelKarsZamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Bimde 52 lira olan kesme şeker 70 TL oldu durmak yok zAm a devam. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor - Son Dakika
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