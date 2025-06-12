Ödemiş\'te Yangın: 1 Yaşındaki Bebek Yaşam Mücadelesi Veriyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, ağır yaralan yabancı uyruklu 1 yaşındaki bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay, dün saat 17.30 sırlarında Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftliğin müştemilat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma çalışmaları sırasında içeride M.M. (1) isimli bir bebeğin bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı, M.M. adlı yabancı uyruklu bebek, ambulansla önce Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, ardından ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR